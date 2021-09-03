Терміни запуску реформованої ВККС назвали в Зеленського

Веніславський. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n159623-terminy-zapusku-reformovanoyi-vkks-nazvaly-v-zelenskogo.html

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Судова реформа в Україні триває. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський розповів, що наразі створюють конкурсні комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Комісії мають запрацювати до 11 вересня. Про це він заявив в інтерв’ю «24 каналу».

Повідомляється, що Рада суддів вже дала своїх представників до конкурсної комісії з ВККС, тому очікується рішення від міжнародних партнерів. Через два тижні буде повноцінно сформована конкурсна комісія, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС.

Я переконаний, що до кінця цього року ми отримаємо ВККС, який працює. Вона зможе дуже швидко почати заповнювати вакансії в судах. Також переконаний, що ми отримаємо більш відповідальну ВРП, яка не розглядатиме довгий час виробництва, — заявив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народні депутати відмовились підтримувати всі поправки, які стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного суду.

Джерело: 24 канал