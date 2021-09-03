Терміни запуску реформованої ВККС назвали в Зеленського

Терміни запуску реформованої ВККС назвали в Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n159623-terminy-zapusku-reformovanoyi-vkks-nazvaly-v-zelenskogo.htmlРакурс
Судова реформа в Україні триває. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський розповів, що наразі створюють конкурсні комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).
Комісії мають запрацювати до 11 вересня. Про це він заявив в інтерв’ю «24 каналу».
Повідомляється, що Рада суддів вже дала своїх представників до конкурсної комісії з ВККС, тому очікується рішення від міжнародних партнерів. Через два тижні буде повноцінно сформована конкурсна комісія, яка розпочне процедури відбору до складу ВККС.
Я переконаний, що до кінця цього року ми отримаємо ВККС, який працює. Вона зможе дуже швидко почати заповнювати вакансії в судах. Також переконаний, що ми отримаємо більш відповідальну ВРП, яка не розглядатиме довгий час виробництва, — заявив він.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народні депутати відмовились підтримувати всі поправки, які стосуються конкурсного відбору суддів Конституційного суду.
Джерело: 24 канал