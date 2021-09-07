Юлия Тимошенко требует потратить средства МВФ на субсидии. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n159785-timoshenko-trebuet-potratit-sredstva-mvf-na-subsidii-video.html

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Деньги Международного валютного фонда стоит направить на субсидии украинцам, считают в партии «Батькивщина».

Политсила уже зарегистрировала соответствующий законопроект. Также в партии призывают вынести на рассмотрение и принять законопроект № 4680, который направляет дешевый газ отечественной добычи на нужды людей, что позволит не повышать, а наоборот — снизить тарифы в несколько раз. Об этом 7 сентября заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады, выступление транслировалось на YouTube-канале «Рада».

По словам Тимошенко, осенью 2021 года власть в 1,5−2 раза повысит тарифы на тепло, горячую воду и газ. Нардеп убеждена, что вследствие этого 80% семей будут совсем неплатежеспособными.

На согласительном совете группы «Доверие» и «За будущее» предлагали эти деньги отдать на инновационные проекты в любой области — таким образом каждая область получила бы более 3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что 23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл.) в рамках распределения 650 млрд. Часть средств Международного валютного фонда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет направить на социальные выплаты.