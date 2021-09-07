Деньги МВФ по дороге в Киев — представитель ЕС, фото - Главком

https://racurs.ua/n159746-dengi-mvf-po-doroge-v-kiev-predstavitel-es.html

Ракурс

Уже на ближайшей недели Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении Украине очередного транша.

Об этом заявил не сам фонд или его представитель, а руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его словам, с кредитной программой МВФ связана макрофинансовая помощь ЕС. По мнению Маасикаса, сейчас комиссия в Брюсселе ждет от МВФ подтверждение. При этом, по его словам, «хорошие новости из Брюсселя» ожидаются в ближайшие дни, сообщает «Суспільне».

Как говорит Матти Маасикас, Украина в части выполнения требований МВФ продвинулась в реализации судебной реформы и решения вопроса с Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Напомним, что одним из элементом судебной реформы является введение контроля за назначениями в судебной системе независимым экспертам, в том числе Запада. Речь идет об отборе в Высший совет правосудия и ВККС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Совет управляющих Международного валютного фонда утвердил распределение специальных прав заимствований на поддержку мировой экономики на сумму 650 млрд долл. Украина в рамках этой программы получила транш в 2,7 млрд долл.

Шмыгаль объяснял, что часть этих денег могут использовать на текущие социальные расходы.

28 июля президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества и предварительно согласовали визит миссии фонда в Украину, который должен состояться в сентябре этого года.

Источник: Суспільне