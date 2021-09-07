Гроші МВФ у дорозі до Києва — представник ЄС, фото - Главком

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Уже найближчого тижня Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про надання Україні нового траншу.

Про це заявив не сам фонд чи його представник, а керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

За його словами, з кредитною програмою МВФ пов’язана макрофінансова допомога ЄС. На думку Маасікаса, зараз комісія в Брюсселі чекає від МВФ підтвердження. При цьому, за його словами, «хороші новини з Брюсселя» очікуються в найближчі дні, повідомляє «Суспільне».

Як говорить Матті Маасікас, Україна в частині виконання вимог МВФ просунулася в реалізації судової реформи та вирішення питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Нагадаємо, що один з елементів судової реформи має на увазі запровадження контролю за призначеннями у судовій системі незалежним експертам, у тому числі Заходу. Йдеться про відбір до Вищої ради правосуддя і ВККС.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила розподіл спеціальних прав запозичень на підтримку світової економіки на суму 650 млрд дол. Україна в рамках цієї програми отримала транш у 2,7 млрд дол.

Шмигаль пояснював, що частину цих грошей можуть використати на поточні соціальні видатки.

28 липня президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили низку питань співпраці й попередньо погодили візит місії фонду до України, що має відбутися у вересні цього року.

Джерело: Суспільне