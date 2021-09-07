На шахті в ОРЛО сталася аварія, фото: KP.ru

https://racurs.ua/ua/n159745-dev-yat-girnykiv-zagynuly-v-rezultati-avariyi-na-shahti-v-orlo.html

Ракурс

Аварія на шахті «Червоний партизан», розташованій у на тимчасово окупованій території Луганської області — у місті Вознесенівка Довжанського району, забрала життя щонайменше дев’яти гірників. Про стан решти постраждалих не повідомляється.

Під час спуску обірвався канат транспортної кабіни, у якій в той момент перебували 25 осіб. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів з посиланням на так звані «екстрені служби ЛНР».

Інцидент стався вчора, 6 вересня.

Зазначається, що в результаті аварії низка гірників також опинилися заблокованими в шахті, їх намагаються деблокувати.

Нагадаємо, у квітні 2019 року стався вибух на шахті «Східкарбон», розташованій на тимчасово окупованій території Луганської області. Тоді аварія також призвела до загибелі кількох гірників.