Білі карлики можуть видавати себе за більш молоді зірки, фото: ESA

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Ракурс

Білі карлики — зірки, які скинули свої зовнішні шари на останніх етапах свого життя і повільно охолоджуються, «відкрили» своєрідний «секрет молодості», у зв’язку з яким учені можуть неправильно датувати їхній вік — неточність оцінок може становити цілий мільярд років.

Такого висновку учені дійшли, проаналізувавши отримані космічним телескопом Hubble дані щодо двох кулястих зоряних скупчень M3 та M13. Про це повідомляє прес-служба Hubble.

Виявилося, що у скупченні М3 білі карлики були «стандартними» — такими, як їх передбачають існуючі наукові моделі, в той час як у М13 приблизно 70% білих карликів продовжували утримувати тонку водневу оболонку й спалювати водень на своїх поверхнях, що уповільнювало швидкість їхнього охолодження.

Ми знайшли перші докази того, що білі карлики все ще можуть мати стабільну термоядерну активність, — наголошують дослідники. — Це було досить несподівано, оскільки це суперечить тому, що прийнято вважати.

Зазначається, що це відкриття може мати значні наслідки для того, як астрономи вимірюють вік зірок Чумацького Шляху. Це важливо, оскільки, як вважається, приблизно 98% усіх зірок у Всесвіті в кінцевому підсумку стануть білими карликами, включаючи наше Сонце. Вивчення цих етапів охолодження допомагає астрономам зрозуміти не тільки білих карликів, а й більш ранні стадії життя зірок.

Еволюцію білих карликів раніше моделювали як передбачуваний процес поступового охолодження — цей відносно простий зв’язок між віком і температурою спонукав астрономів використовувати швидкість охолодження білого карлика як природний годинник для визначення віку зіркових скупчень. Однак білі карлики, що спалюють водень, можуть спричинити значні неточності цих оцінок віку.

Нагадаємо, американські учені нещодавно виявили масивного білого карлика, який утворився внаслідок злиття двох менш великих зірок.