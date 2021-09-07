Белые карлики могут выдавать себя за более молодые звезды, фото: ESA

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Ракурс

Белые карлики — звезды, которые сбросили свои внешние слои на последних этапах своей жизни и медленно охлаждаются, «открыли» своеобразный «секрет молодости», в связи с которым ученые могут неправильно датировать их возраст — неточность оценок может составлять целый миллиард лет.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав полученные космическим телескопом Hubble данные относительно двух шаровидных звездных скоплениях M3 и M13. Об этом сообщает пресс-служба Hubble.

Оказалось, что в скоплении М3 белые карлики были «стандартными» — такими, как их предусматривают существующие научные модели, в то время как в М13 примерно 70% белых карликов продолжали удерживать тонкую водородную оболочку и сжигать водород в своих поверхностях, что замедляло скорость их охлаждения.

Мы нашли первые доказательства того, что белые карлики все еще могут иметь стабильную термоядерную активность, — подчеркивают исследователи. — Это было довольно неожиданно, поскольку это противоречит тому, что принято считать.

Отмечается, что это открытие может иметь значительные последствия для того, как астрономы измеряют возраст звезд Млечного Пути. Это важно, поскольку, как считается, примерно 98% всех звезд во Вселенной в конечном итоге станут белыми карликами, включая наше Солнце. Изучение этих этапов охлаждения помогает астрономам понять не только белых карликов, но и более ранние стадии жизни звезд.

Эволюцию белых карликов ранее моделировали как предполагаемый процесс постепенного охлаждения — эта относительно простая связь между возрастом и температурой побудил астрономов использовать скорость охлаждения белого карлика как природные часы для определения возраста звездных скоплений. Однако белые карлики, которые сжигают водород, могут вызвать значительные неточности этих оценок возраста.

Напомним, американские ученые недавно обнаружили массивного белого карлика, который образовался в результате слияния двух менее крупных звезд.