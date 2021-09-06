День военной разведки Украины отмечают 7 сентября. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n159743-den-voennoy-razvedki-ukrainy-otmechaut-7-sentyabrya-istoriya-specslujby.html

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7 сентября в Украине отмечают День военной разведки Украины, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении безопасности государства и защите национальных интересов.

Стратегический разведывательный орган создали 7 сентября 1992 года, когда был подписан президентский указ «Об Управлении военной стратегической разведки Министерства обороны Украины».

Новая структура военной разведки Украины фактически создавалась на основе комплекта сил и средств разведки Киевского, Одесского, Прикарпатского военных округов, армии противовоздушной обороны, 17 воздушной армии, частично Черноморского флота и соединений и частей центрального подчинения. В июле 1993 года началось формирование Главного управления военной разведки Украины.

А в апреле 1994 года президент переименовал Главное управление военной разведки было в Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины). В марте 2001 года Верховная Рада приняла закон, которым предоставила ведомству статус специального органа государственной власти.

В церкви 7 сентября чтят память Святого Тита — одного из 70 апостолов, который также известен как ученик Святого Павла. Также в этот день верующие чтят память Варфоломея, который проповедовал в Армении. На территории Баку его схватили и подвергли многочисленным мучениям.

Народные приметы на 7 сентября:

Стволы деревьев щелкают и трещат — будет стоять сухая погода.

Вороны каркают чаще — скоро начнется дождь.

В лесу появилось много грибов — придет затяжная морозная зима.

В мире 7 сентября отмечают День Конституции на Фиджи, День кружева и Международный день чистого воздуха для голубого неба.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности.