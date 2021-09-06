Необходимость сохранения санкций против Nord Stream 2 объяснил Зеленский

Зеленский встретился с конгрессменами США. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n159742-neobhodimost-sohraneniya-sankciy-protiv-nord-stream-2-obyasnil-zelenskiy.html

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Сохранить санкционное давление на российский газопровод «Северный поток-2» призвал американских конгрессменов президент Украины Владимир Зеленский.

Вопрос Nord Stream 2 украинский лидер поднял во время встречи с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. В ходе встречи Зеленский поблагодарил США за двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины и усилия, которые были приложены в противодействии агрессии со стороны РФ. Также подчеркнул, что Россия продолжает использовать поставки газа как оружие и именно поэтому необходимо сохранить санкции против газопровода. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционный давление на «Северный поток-2» должен быть сохранен, — заявил президент Украины.



Также во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения Операции объединенных сил на Донбассе — из Авдеевки, Марьинки и Золотого. Зеленский отметил, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» являются вызовом для Украины.

Напомним, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал, что во время визита в США президент Владимир Зеленский поднял вопрос противодействия Вашингтона «Северному потоку-2». Чиновник отметил, что ранее в окружении Байдена просили не поднимать вопрос о противодействии США российско-немецкому проекту поставки газа в обход Украины.