Необхідність збереження санкцій проти Nord Stream 2 пояснив Зеленський

Зеленський зустрівся з конгресменами США. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n159742-neobhidnist-zberejennya-sankciy-proty-nord-stream-2-poyasnyv-zelenskyy.html

Ракурс

Зберегти санкційний тиск на російський газогін «Північний потік-2» закликав американських конгресменів президент України Володимир Зеленський.

Питання Nord Stream 2 український лідер підняв під час зустрічі з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. У ході зустрічі Зеленський подякував США за двопартійну та двопалатну підтримку України й зусилля, які були докладені у протидії агресії з боку РФ. Також наголосив, що Росія продовжує використати постачання газу, як зброю і саме через це необхідно зберегти санкції проти газогону. Про це 6 вересня повідомила прес-служба Офісу президента.

Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на «Північний потік-2» має бути збережений, — заявив президент України.



Також під час зустрічі відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі — з Авдіївки, Мар’їнки та Золотого. Зеленський зазначив, що спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2021» є викликом для України.

Нагадаємо, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, що під час візиту до США президент Володимир Зеленський порушив питання протидії Вашингтона «Північному потоку-2». Чиновник відзначив, що раніше в оточенні Байдена просили не підіймати питання щодо протидії США російсько-німецькому проекту постачання газу в обхід України.