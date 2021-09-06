Гори на Землі сильно вплинули на еволюцію птахів і ссавців. Фото:

https://racurs.ua/ua/n159741-gory-na-zemli-sylno-vplynuly-na-evoluciu-ptahiv-i-ssavciv-vcheni.html

Ракурс

Зміна рельєфу на Землі за мільйони років сильно вплинула на еволюцію птахів і ссавців.

Виявилося, що на біорізноманіття планети сильно вплинули гори. Дослідники з Кембриджського університету об'єднали моделі з реконструкції змін висоти земної поверхні за останні 3 млн років із даними про клімат за цей період. Також вони розглянули місця проживання різних видів птахів і ссавців. Результати показали, що нові види помітно еволюціонували через зміни в рельєфі, але не в кліматі. Про це повідомляє видання Science Daily.

За словами одного з керівників наукового проекту Ендрю Таненцапа, на видове розмаїття впливали саме гори, а в низинах тварини еволюціонували не так швидко. Він зазначив, що в міру збільшення висоти над рівнем моря температура зазвичай знижується, а складність середовища проживання зростає. У деяких випадках збільшення висоти створює бар'єр, що перешкоджає переміщенню і змішуванню видів, тому популяції стають репродуктивно ізольованими. Але це водночас є першим кроком до утворення нових видів.

Також науковці з’ясували, що вплив висоти на утворення нових видів був характернішим для ссавців.

Швидкість, з якою види еволюціонували в різних місцях на землі, тісно пов’язана зі змінами рельєфу протягом мільйонів років, — пишуть у своїй роботі дослідники.



Нагадаємо, вчені виявили, що 34 млн років тому раптова зміна клімату призвела до екологічної катастрофи в Центральній Азії. Науковці стверджують, що така ситуація може знову повторитися й глобальне потепління може перетворити цей регіон у пустелю.

Джерело: Science Daily