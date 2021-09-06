Горы на Земле сильно повлияли на эволюцию птиц и млекопитающих. Фото:

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Изменение рельефа на Земле за миллионы лет сильно повлияло на эволюцию птиц и млекопитающих.

Оказалось, что на биоразнообразие планеты сильно повлияли горы. Исследователи из Кембриджского университета объединили модели по реконструкции изменений высоты земной поверхности за последние 3 млн лет с данными о климате за этот период. Также они рассмотрели места обитания различных видов птиц и млекопитающих. Результаты показали, что новые виды заметно эволюционировали из-за изменений в рельефе, но не в климате. Об этом сообщает издание Science Daily.

По словам одного из руководителей научного проекта Эндрю Таненцапа, на видовое разнообразие влияли именно горы, а в низинах животные эволюционировали не так быстро. Он отметил, что по мере увеличения высоты над уровнем моря температура обычно снижается, а сложность среды обитания растет. В некоторых случаях увеличение высоты создает барьер, препятствующий перемещению и смешиванию видов, поэтому популяции становятся репродуктивно изолированными. Но это одновременно является первым шагом к образованию новых видов.

Также Ученые выяснили, что влияние высоты на образование новых видов было более характерным для млекопитающих.

Скорость, с которой виды эволюционировали в разных местах на Земле, тесно связана с изменениями рельефа в течение миллионов лет, — пишут в своей работе исследователи.



Напомним, ученые обнаружили, что 34 млн лет назад внезапное изменение климата привело к экологической катастрофе в Центральной Азии. Ученые утверждают, что такая ситуация может снова повториться и глобальное потепление может превратить этот регион в пустыню.

Источник: Science Daily