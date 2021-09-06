День воєнної розвідки України відзначають 7 вересня. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n159743-den-voiennoyi-rozvidky-ukrayiny-vidznachaut-7-veresnya-istoriya-specslujby.html

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7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки України, яка відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні безпеки держави та захисті національних інтересів.

Стратегічний розвідувальний орган створили 7 вересня 1992 року, коли був підписаний президентський указ «Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України».

Нова структура воєнної розвідки України фактично створювалася на основі комплекту сил і засобів розвідки Київського, Одеського, Прикарпатського військових округів, армії протиповітряної оборони, 17 повітряної армії, частково Чорноморського флоту та з'єднань і частин центрального підпорядкування. У липні 1993 року почалося формування Головного управління військової розвідки України.

А в квітні 1994 року президент перейменував Головне управління військової розвідки було в Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). У березні 2001 року Верховна Рада ухвалила закон, яким надала відомству статус спеціального органу державної влади.

У церкві 7 вересня вшановують пам’ять Святого Тита — одного з 70 апостолів, який також відомий як учень Святого Павла. Також цього дня віряни вшановують пам’ять Варфоломія, який проповідував у Вірменії. На території Баку його схопили і піддали численним мукам.

Народні прикмети на 7 вересня:

Стовбури дерев клацають і тріщать — буде стояти суха погода.

Ворони каркають частіше — скоро почнеться дощ.

У лісі з’явилося багато грибів — прийде затяжна морозна зима.

У світі 7 вересня відзначають День Конституції на Фіджі, День мережива та Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.