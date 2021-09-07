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Ракурс
На шахте в ОРЛО произошла авария, фото: KP.ru

Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО

7 сен 2021, 08:54
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Авария на шахте «Красный партизан», расположенной в на временно оккупированной территории Луганской области — в городе Вознесеновка Должанского района, унесла жизни по меньшей мере девяти горняков. О состоянии остальных пострадавших не сообщается.

Во время спуска оборвался канат транспортной кабины, в которой в тот момент находились 25 человек. Об этом сообщают СМИ сепаратистов со ссылкой на так называемые «экстренные службы ЛНР».

Инцидент произошел вчера, 6 сентября.


Отмечается, что в результате аварии ряд горняков также оказались заблокированными в шахте, их пытаются деблокировать.

Напомним, в апреле 2019 года произошел взрыв на шахте «Схидкарбон», расположенной на временно оккупированной территории Луганской области. Тогда авария также привела к гибели нескольких горняков.

Источник: Ракурс


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