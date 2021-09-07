Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО

Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛОhttps://racurs.ua/n159745-devyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-avarii-na-shahte-v-orlo.htmlРакурс
Авария на шахте «Красный партизан», расположенной в на временно оккупированной территории Луганской области — в городе Вознесеновка Должанского района, унесла жизни по меньшей мере девяти горняков. О состоянии остальных пострадавших не сообщается.
Во время спуска оборвался канат транспортной кабины, в которой в тот момент находились 25 человек. Об этом сообщают СМИ сепаратистов со ссылкой на так называемые «экстренные службы ЛНР».
Инцидент произошел вчера, 6 сентября.
Отмечается, что в результате аварии ряд горняков также оказались заблокированными в шахте, их пытаются деблокировать.
Напомним, в апреле 2019 года произошел взрыв на шахте «Схидкарбон», расположенной на временно оккупированной территории Луганской области. Тогда авария также привела к гибели нескольких горняков.