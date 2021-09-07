Студентка из Полтавы призналась, почему расстреливала педагогов из арбалета

Студентка. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/n159784-studentka-iz-poltavy-priznalas-pochemu-rasstrelivala-pedagogov-iz-arbaleta.html

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Девушка расстреляла учителей в школе Полтавы из арбалета — 19-летняя студентка рассказала, что потребность в убийстве пришла к ней во сне.

Арбалет, который девушка использовала в качестве оружия, ей подарили на день рождения родители. Об этом сообщает местное издание «Полтавщина»

В роковой для себя день она зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинете выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместителя директора, которая пыталась ее остановить после первого выстрела. Ученик 9 класса забрал у нее арбалет, который она отдала без сопротивления. Впоследствии девушку задержали учителя и вызвали полицию.

Известно, что девушку проверят на алкоголь и наркотики, но результатов экспертизы еще нет. Сейчас следователь полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сообщил 19-летней полтавчанке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанная девушка оказалась студенткой Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Полтаве бывшая ученица одной из школ утром 6 сентября ранила из арбалета двух педагогов.

Источник: Полтавщина