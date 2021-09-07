Студентка из Полтавы призналась, почему расстреливала педагогов из арбалета

Студентка из Полтавы призналась, почему расстреливала педагогов из арбалетаhttps://racurs.ua/n159784-studentka-iz-poltavy-priznalas-pochemu-rasstrelivala-pedagogov-iz-arbaleta.htmlРакурс
Девушка расстреляла учителей в школе Полтавы из арбалета — 19-летняя студентка рассказала, что потребность в убийстве пришла к ней во сне.
Арбалет, который девушка использовала в качестве оружия, ей подарили на день рождения родители. Об этом сообщает местное издание «Полтавщина»
В роковой для себя день она зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинете выстрелила в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместителя директора, которая пыталась ее остановить после первого выстрела. Ученик 9 класса забрал у нее арбалет, который она отдала без сопротивления. Впоследствии девушку задержали учителя и вызвали полицию.
Известно, что девушку проверят на алкоголь и наркотики, но результатов экспертизы еще нет. Сейчас следователь полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сообщил 19-летней полтавчанке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанная девушка оказалась студенткой Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Полтаве бывшая ученица одной из школ утром 6 сентября ранила из арбалета двух педагогов.
Источник: Полтавщина