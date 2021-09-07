Стрілкиня з Полтави зізналася, чому «полювала» на педагогів з арбалетом

Дівчина. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/ua/n159784-strilkynya-z-poltavy-ziznalasya-chomu-rozstriluvala-pedagogiv-z-arbaleta.html

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Дівчина розстріляла вчителів в школі Полтави з арбалета — 19-річна студентка розповіла, що потреба у вбивства прийшла їй уві сні.

Арбалет, який дівчина використовувала як зброю, їй подарували на день народження батьки. Про це повідомляє місцеве видання «Полтавщина».

У роковий для себе день дівчина зайшла до школи, де спочатку через відкриті двері в кабінет вистрелила в спину вчительці. Потім вона випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу. Учень 9 класу забрав у неї арбалет, який вона віддала без спротиву. Згодом дівчину затримали вчителі та викликали поліцію.

Відомо, що дівчину перевірять на алкоголь та наркотики, але результатів експертизи ще немає. Наразі слідчий поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури повідомив 19-річній полтавці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Затримана дівчина виявилася студенткою Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Полтаві колишня учениця однієї зі шкіл вранці 6 вересня поранила з арбалета двох педагогів.

Джерело: Полтавщина