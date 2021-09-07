Магия. Фото: istock

https://racurs.ua/n159783-sovremennoe-srednevekove-chernuu-magiu-nashli-v-gorsovete-na-sumschine.html

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В Сумской области вспыхнул необычный скандал — в городском совете города Ромен чиновницу уволили из-за колдовства.

Женщина якобы занималась «черной магией» в помещении горсовета. Об этом сообщает ТСН.

Мэр города Ромен Олег Стогний утверждает, что заведующая сектором Управление персоналом в течение нескольких месяцев подсыпала под его двери и двери коллег могильную землю — за этим женщину «застукали» камеры наблюдения.

Работники горсовета утверждают, что это «мертвая земля», которая была принесена с кладбища. Якобы именно такая земля может навлечь несчастья на того, кому ее подкинут.

Это была земля и разный хлам. Я вызвал к себе ее и своих подчиненных и сказал: «Пожалуйста, объясните нам, что вы делали?». Сидит, молчит, глазами только водит, — говорит мэр.

По его словам, вскоре после этого женщина уволилась с работы по собственному желанию из-за обвинений в занятиях «черной магией». Она отрицает, что занималась колдовством и называет видео смонтированным. По ее версии, мэр города добивался ее увольнения с момента вступления на должность, поэтому и придумал эту историю. После этого в Роменской горсовете освятили кабинеты.

Напомним, ранее мы сообщали, что магическими способностями запугивала столичного полицейского блогер — ей объявили подозрение. Алену Лоран подозревают во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа. Она в течение двух месяцев преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции.

Источник: ТСН