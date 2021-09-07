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Магія. Фото: istock
Сучасне середньовіччя — «чорну магію» знайшли в міськраді на Сумщиніhttps://racurs.ua/ua/n159783-suchasne-serednovichchya-chornu-magiu-znayshly-v-miskradi-na-sumschyni.htmlРакурс
У Сумській області спалахнув незвичайний скандал — у міській раді міста Ромен чиновницю звільнили через чаклунство.
Жінка нібито займалася «чорною магією» в приміщенні міськради. Про це повідомляє ТСН.
Мер міста Ромен Олег Стогній стверджує, що завідувач сектору Управління персоналом впродовж кількох місяців підсипала під його двері та двері колег могильну землю — за цим жінку «застукали» камери спостереження.
Працівники міськради стверджують, що це «мертва земля», яку було принесено з кладовища. Нібито саме така земля може накликати нещастя на того, кому її підкинуть.
Це була земля і різний мотлох. Я викликав до себе її та своїх підлеглих і сказав: «Будь ласка, поясніть нам, що ви робили?». Сидить, мовчить, очима тільки водить, — каже мер.
За його словами, скоро після цього держслужбовиця пішла з роботи за власним бажанням через звинувачення у заняттях «чорною магією». Вона заперечує, що займалася чаклунством та називає на відео змонтованим. За її версією, мер міста домагався її звільнення з моменту вступу на посаду, тому і вигадав цю історію. Після цього в Роменській міськраді освятили кабінети.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що магічними здібностями залякувала поліцейського на Київщині блогерка, їй оголосили підозру. Альону Лоран підозрюють у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу. Вона упродовж двох місяців переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції.
Джерело: ТСН
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