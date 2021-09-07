Юлія Тимошенко вимагає витратити кошти МВФ на субсидії. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n159785-tymoshenko-vymagaie-vytratyty-koshty-mvf-na-subsydiyi-video.html

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Гроші Міжнародного валютного фонду варто направити на субсидії українцям, вважають у партії «Батьківщина».

Політсила вже зареєструвала відповідний законопроект. Також у партії закликають винести на розгляд й ухвалити законопроект № 4680, який скеровує дешевий газ вітчизняного видобутку на потреби людей, що дозволить не підвищувати, а навпаки — знизити тарифи в кілька разів. Про це 7 вересня заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради, виступ транслювався на YouTube-каналі «Рада».

За словами Тимошенко, восени 2021 року влада в 1,5−2 рази підвищить тарифи на тепло, гарячу воду та газ. Нардеп переконана, що внаслідок цього 80% родин будуть зовсім неплатоспроможними.

На погоджувальній раді групи «Довіра» і «За майбутнє" пропонували ці гроші віддати на інноваційні проекти в кожній області — таким чином кожна область отримала б понад 3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол.) у рамках розподілу 650 млрд долю між країнами-членами. Частину коштів Міжнародного валютного фонду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хоче спрямувати на соціальні виплати.