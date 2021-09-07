Последнее выступление Меркель - что прогнозирует канцлер Германии

https://racurs.ua/n159787-poslednee-vystuplenie-merkel-chto-prognoziruet-kancler-germanii.html

Ракурс

Ангела Меркель, канцлер Германии, во вторник, 7 сентября, выступила на, вероятно, последнем заседании Бундестага перед выборами 26 сентября. Она охарактеризовала будущее волеизъявление немцев как выбор дальнейшего направления развития страны. Речь опытного политика длилась 14 минут.

Меркель агитировала за представителя своей партии — кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета на должность нового канцлера.

Глава правительства Германии также вспомнила о:

вакцинации от коронавируса,

борьбе с изменением климата,

развитии «зеленой» энергетики,

противодействии терроризму и киберпреступности.

В любом случае не все равно, кто будет в следующем правительстве. Или это будет правительство с социал-демократами и «зелеными», которое принимает во внимание поддержку левых или по меньшей мере не исключает такого развития событий, — предупредила Меркель.

После критики представителей пророссийской Левой партии, Меркель ответила:

Я просто говорю правду… Или в правительстве может быть ХДС/ХСС с Армином Лашетом, который в умеренных и центристских позициях поведет нас в будущее… (Меркель перебили снова — ред.). Я уже 30 лет являюсь депутатом Бундестага и не знаю, где еще обсуждать такое, как не здесь — в сердце нашей демократии.

По ее словам, перед немцами стоит выбор между двумя вариантами: правительством СДПГ и Зеленых, «которые принимают поддержку Левой партии или по крайней мере не исключает ее», или правительством во главе ХДС/ХСС с Лашетом как канцлером. Лашет, по мнению Меркель, способен обеспечить стабильность и надежность.

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся выборы в Бундестаг. Долгое время лидером электоральных симпатий был консервативный блок ХДС/ХСС, однако в последнее время в лидеры избирательной гонки вырвалась Социал-демократическая партия Германии. Кандидат в канцлеры от этой политсилы, действующий министр финансов Олаф Шольц пока не исключил возможного альянса с Левой партией.