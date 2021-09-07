Роботы массово вытесняют людей в США

Робот. Фото: istock

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В США роботы активно вытесняют людей не только в производстве, но и в сфере услуг.

Такая тенденция стала прослеживаться в период пандемии коронавируса и может спровоцировать кризис на рынке труда. Об этом сообщает Associated Press.

Во время пандемии недостаток кадров вместе с более высокими расходами на заработные платы вынудили работодателей переходить на новые технологии, чтобы компенсировать нехватку персонала и избежать расходов.

По мере совершенствования технологий роботы научились выполнять задачи, с которыми раньше могли справиться только люди. Кроме того, роботы не болеют и не распространяют вирус, что стало их главным преимуществом во время пандемии коронавируса.

Опросы показывают, что 43% компаний планировали сократить численность персонала за счет внедрения новых технологий. На этом фоне бизнес в конце 2020 года нарастил инвестиции в необходимое для автоматизации оборудование на 26%.

Также автоматизация создает больше рабочих мест, но некоторые экономисты опасаются сокращения рабочих на низкооплачиваемых должностях, которые проще заменяются роботами. Согласно подсчетам, в период с 1980 по 2016 год до 70% случаев отсутствия роста размеров заработной платы в США объясняется тем, что машины заменили людей, выполняющих рутинные задачи.

Ожидается, что последствия автоматизации сильно скажутся на низко- и среднеоплачиваемых рабочих местах, где задействованы менее образованные женщины. Среди таких профессий — продавцы, кассиры, санитары в больницах и сиделки, наиболее подверженные заражению вирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Японии миниатюрного робота научили забираться вверх по лестнице и спускаться, ухватившись за металлический поручень. Человекоподобная машина теперь может съезжать вниз как Тарзан.

Источник: Associated Press