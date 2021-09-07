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Ракурс
ФСБ. Фото: РБК

Признать террористами ФСБ и Генштаб России требуют в Раде

7 сен 2021, 16:00
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Народные депутаты предлагают признать террористическими организациями Федеральную службу безопасности (ФСБ) Российской Федерации и Генеральный штаб Вооруженных сил России.

Соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня в Верховной Раде.

Народные избранники призывают Организацию объединенных наций (ООН) объявить российских силовиков террористами. Авторами законопроекта № 6001 выступили народные депутаты из «Слуги народа» и «За будущее». Текста проекта закона пока нет на сайте.


По состоянию рассмотрения законопроекта он уже был передан руководству.

Напомним, ранее мы сообщали, что ФСБ России приплела Киев к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму. Москва заявляет, что Главное управление разведки Украины 23 августа «организовало теракт» на аннексированом полуострове.

Источник: Ракурс


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