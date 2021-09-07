Признать террористами ФСБ и Генштаб России требуют в Раде

ФСБ. Фото: РБК

https://racurs.ua/n159791-priznat-terroristami-fsb-i-genshtab-rossii-trebuut-v-rade.html

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Народные депутаты предлагают признать террористическими организациями Федеральную службу безопасности (ФСБ) Российской Федерации и Генеральный штаб Вооруженных сил России.

Соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня в Верховной Раде.

Народные избранники призывают Организацию объединенных наций (ООН) объявить российских силовиков террористами. Авторами законопроекта № 6001 выступили народные депутаты из «Слуги народа» и «За будущее». Текста проекта закона пока нет на сайте.

По состоянию рассмотрения законопроекта он уже был передан руководству.

Напомним, ранее мы сообщали, что ФСБ России приплела Киев к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму. Москва заявляет, что Главное управление разведки Украины 23 августа «организовало теракт» на аннексированом полуострове.