Ввести санкции против Польши готовится ЕС

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Ввести санкции против Польши готовятся в Европейском Союзе — Еврокомиссия обратится в Суд ЕС с предложением наложить финансовое взыскание на Варшаву из-за невыполнения рекомендаций и предыдущих решений суда ЕС по устранению правовых коллизий между национальным законодательством и законодательством Евросоюза.

Еврокомиссия приняла сегодня два отдельные решения по «польскому вопросу». По мнению ЕС, Варшава продолжает подрывать деятельность судебной системы.

Это решение касается функционирования Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши и приостановления других положений законодательства Польши, влияющих на независимость судей, — отмечается в сообщении.

Вторым решением Еврокомиссия решила направить в Польшу письмо «формального сообщения» в связи с неприятием необходимые меры для исполнения решения суда ЕС от 15 июля 2021 года, которым установлено несоответствие польского законодательства о дисциплинарном режиме для судей с законодательством ЕС.

Напомним, правовой спор между Польшей и Еврокомиссией тянется с 2017 года, он начался после принятия в стране закона об устройстве судов общей юрисдикции и предоставления министру юстиции чрезмерных прав на продление работы судей по достижению ими пенсионного возраста.

Также недавно нижняя палата Национального собрания приняла спорный закон о телерадиовещании, который предусматривает, что лицензии на вещание в Польше будут выдаваться иностранным компаниям только в случае, если у них есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны. Главной жертвой изменений может стать телекомпания TVN, принадлежащая американскому концерну Discovery.