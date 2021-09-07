Школам в нескольких областях грозит дистанционка из-за игнорирования вакцинации

https://racurs.ua/n159796-shkolam-v-neskolkih-oblastyah-grozit-distancionka-iz-za-ignorirovaniya-vakcinacii.html

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Карантин в Украине продолжает действовать из-за пандемии коронавируса. Сейчас школы в четырех областях могут перейти на дистанционное обучение из-за низкого уровня вакцинации.

В Волынской области одна из школ уже перешла на онлайн-обучение — речь идет о Турийской общине. В учебном заведении заболели 27 работников, сообщили в областном управлении образования.

Если до конца недели не увеличится количество привитых в школах, то с понедельника подавляющее большинство заведений имеет большие шансы перейти на дистанционное обучение, — отметила начальница управления Людмила Плахотная.

Всего на Волыни насчитывается почти 37 тыс. работников образования. Сейчас две дозы вакцины против коронавируса получили 5 тыс. 221 педагог, полностью привиты и получили две дозы 3 тыс. 173 человека.

Похожая ситуация в Сумской области — там большинство педагогов также не получили прививки. В областной ОГА сообщили, что на карантин закроют те учебные заведения, в которых минимум 80% работников не будут привиты хотя бы одной дозой вакцины.

В Донецкой области уже несколько классов перешли на дистанционное обучение из-за обнаруженных случаев коронавирусного заболевания. COVID-19 заболели не только ученики, но и учителя.

Директор департамента образования и науки ОГА Татьяна Сидашева заявила, что в школах, где произошли вспышки коронавируса, большинство педагогов не получили прививки.

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил о неудовлетворительной ситуации с вакцинацией работников школ. По его словам, наихудшая ситуация наблюдается в областном центре — Ровно. В городе ни одно из 106 учебных заведений не преодолело отметку в 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, в которых будут вакцинированы 80% сотрудников, смогут работать только в «желтой» и «оранжевой» карантинных зонах. В «красной» зоне посещения школ будет запрещено, даже если в них вакцинируют 80% работников.

Менее 60% работников учреждений общего среднего образования в Украине получили хотя бы одну прививку от коронавируса.

В Украине сделали прививки:

157 тыс. 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, составляет 54,2% от общего количества;

80 тыс. 722 (одной и двумя дозами) работники учреждений общего среднего образования, составляет 58,2% от общего количества;

44 тыс. 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, составляет 52,2% от общего количества.

Напомним, дистанционное образование в школах будет вводиться в каждом регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества больных коронавирусом. Учебный процесс может организовываться по одному из трех сценариев.