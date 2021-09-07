Хто восени покине офіс Зеленського, назвали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n159798-hto-voseny-pokyne-ofis-zelenskogo-nazvaly-zmi.html

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Хто восени покине офіс Володимира Зеленського, розповіли ЗМІ. Стало відомо, що Офіс президента України в найближчий місяць-два покине один із заступників Андрія Єрмака.

Під загрозою звільнення перебуває заступник голови ОПУ Андрій Смирнов, — пише «Українська правда» з посиланням на джерела на Банковій.

За даними видання, Смирнов давно конфліктує з іншим заступником Єрмака, скандальним екс-заступником начальника Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ часів Януковича Олегом Татаровим.

У Смирнова склалися досить натягнуті стосунки безпосередньо з Єрмаком. Чиновник нібито «занадто часто має власну думку та намагається доносити альтернативну інформацію до Зеленського, що дратує Єрмака».

Даю 90% імовірності, що в найближчий місяць-два, Смирнов піде, — зазначили джерела видання.

Джерело: УП