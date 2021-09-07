Ілля Кива склав іспит на адвоката. Фото: facebook.com/kivailya

https://racurs.ua/ua/n159799-illya-kyva-sklav-ispyt-na-advokata-y-moje-otrymaty-pryvileyi.html

Ракурс

Ілля Кива, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя», склав іспит на адвоката.

Політик складав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні у січні 2021 року. Інформація про це міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів України. Запис свідчить, що Кива складав іспит у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. Про це повідомляє Bihus.info.

Враховуючи, що людина з таким ПІБ в Україні одна, сумнівів в тому, що йдеться саме про народного депутата немає. Але іспит — лише один з етапів, — наголошують журналісти.

Зазначається, що після іспиту кандидат має пройти піврічне стажування у адвоката з досвідом не менше п’яти років. Особа, яка проходить стажування повинна виконати план стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством тощо) і підготувати звіт. А потім має зібратися Рада адвокатів регіону та ознайомитися із звітом та затвердити його.

За словами одного з авторів розслідування Марії Музичко, теоретично Рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні і після засідання стане відомо, чи стане Кива адвокатом. У разі позитивного для політика рішення він отримає привілеї. Наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали й присутності представника Ради адвокатів.

Нагадаємо, до свого обрання на посаду міністра внутрішніх справ Денис Монастирський написав позитивний відгук на дисертацію нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» (ОПЗЖ) Іллі Киви.

Джерело: Bihus.info