Джил Байден оставит Белый дом для работы преподавателем

Джил Байден. Фото: МК

https://racurs.ua/n159801-djil-bayden-ostavit-belyy-dom-dlya-raboty-prepodavatelem.html

Ракурс

Джил Байден, жена президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена, оставит Белый дом для возвращения на работу.

Это первый случай, когда первая леди будет работать полный день вне Белого дома. Об этом сообщает AP.

Жена Байдена вернется к преподаванию в общественном колледже Северной Вирджинии, где она работает с 2009 года. До этого она преподавала английский язык дистанционно из Белого дома.

Есть некоторые вещи, которые нельзя заменить, и я не могу дождаться, когда вернусь в аудиторию, — заявила Джил Байден.

Заметим, что до этого первые леди не работали — их обязанности заключались в поддержке мужчин, воспитании детей и ведении хозяйства в Белом доме. Но некоторые первые леди США выступали в роли специальных послов, а супруги предыдущих президентов — Лора Буш, Хиллари Клинтон и Мишель Обама — отказывались от работы после избрания их мужей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден сделал нежный подарок своей жене Джилл во время того, как супруги отправлялись к вертолету Marine One, что должен был доставить пару в Джорджию на празднование первых 100 дней президентства Байдена.

Он сорвал для жены одуванчик на лужайке у Белого дома и сделал ей скромный романтический подарок.

Источник: AP