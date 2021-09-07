Статус основного союзника США посварив посла і нардепів

https://racurs.ua/ua/n159803-status-osnovnogo-souznyka-ssha-posvaryv-posla-i-nardepiv.html

Ракурс

Скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради, на якому нардепи 8 вересня планують розглянути проект звернення до Конгресу США щодо надання Києву двостороннього статусу основного союзника поза НАТО, розкритикувала посол України у США Оксана Маркарова.

Дипломат звернулася до парламентарів з проханням звернути увагу на низку положень, які регламентують двосторонні відносини Києва та Вашингтона.

Маркарова просить звернути увагу нардепів на наступні «червоні прапорці»:

1) Україна визначилась, що наша мета — членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції.

2) Україна має статус — ми EOP партнер НАТО, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращання нашої інтероперабільності і розбудови спроможностей.

3) США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми щойно підписали дуже сильну рамкову угоду між Міноборони України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проектів.

4) MNNA — статус для країн, які не планують / не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас.



За словами Маркарової, підтримка парламенту вкрай потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні необхідно здійснити для активного просування вперед до НАТО.

Нагадаємо, раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв, що 8 вересня відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому нардепи розглянуть проект звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника поза НАТО. Запровадження подібного статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин Вашингтону з цими країнами, в тому числі, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у низці обмежених контртерористичних заходів, поставка озброєння, спільна участь у космічних проектах.