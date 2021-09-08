Рейтинг говорунов и молчунов Рады

https://racurs.ua/n159831-reyting-govorunov-i-molchunov-rady-infografika.html

Ракурс

Рейтинг говорунов и молчунов Верховной Рады составило движение «Честно». Больше всего в парламенте нардепы обсуждали закон о рынке земли — во время его рассмотрения некоторые выступления депутатов длились больше часа. Речь идет о нардепах от пророссийской фракции ОПЗЖ — Несторе Шуфриче и Александре Колтуновиче.

Помимо них, отличился нардеп из «Батькивщины» Вадим Ивченко. Шуфрич, Колтунович и Ивченко «говорили» даже больше за спикера парламента Дмитрия Разумкова.

В то же время другие парламентарии, например, представители ОПЗЖ Сергей и Юлия Левочкины, Тарас Козак и Вадим Столар, демонстрировали молчание в течение двух лет работы Рады.

Скандальный экс-«слуга» Александр Юрченко выступал только один раз.

Первое место по времени выступлений в Раде девятого созыва занимает председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (723 выступления), его спичи в целом заняли почти 16 часов, это больше, чем у вице-спикера парламента, пишет «Честно».

Наибольшее количество выступлений за два года работы в Раде имеют Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук (они ведут и модерируют заседание парламента) — 1365 и 844 соответственно.

Также за два года 35 нардепов ни разу не выступили ни с трибуны, ни с места. В абсолютных показателях больше всего молчунов во фракции «Слуга народа», а в процентном отношении больше всего молчунов — 25% - среди внефракционных и во фракции ОПЗЖ — 18%.