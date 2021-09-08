Камельчук. Фото: УНН

https://racurs.ua/n159827-sluga-kamelchuk-pytalsya-vliyat-na-antikorsud-glava-vaks.html

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Юрий Камельчук, скандальный нардеп от партии «Слуга народа», предлагал Высшему антикоррупционному суду (ВАКС) избрать конкретную меру пресечения подозреваемому в одном из уголовных дел.

В ВАКС заявляют, что это впервые нардеп пытался влиять на суд депутатским обращением. Об этом рассказала глава суда Елена Танасевич в интервью для «Интерфакс-Украина».

Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия, — рассказала Танасевич.

Сообщается, что инцидент произошел 11 августа 2021 года. Тогда в ВАКС поступило депутатское обращение нардепа Камельчука, адресованное главе ВАКС Танасевич с предложением «во время следующего избрания меры пресечения, рассмотреть вопрос о применении к ЛИЦУ 1 меры пресечения в виде содержания под стражей, применить арест имущества и других активов, принадлежащих ЛИЦУ 1 ».

Нардеп Камельчук в депутатском обращении просит сообщить ему о результатах рассмотрения этого обращения. Высший совет правосудия решил обратиться по этому поводу в Верховную Раду относительно принятия мер по недопущению нардепом Камельчук действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей.

Камельчук — мажоритарщик из Львовской области. Он входит в состав комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Также возглавляет временную следственную комиссию по вопросам убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юрий Камельчук пообещал записаться на курсы управления гневом после скандала с журналистами программы «остановиЛося». До этого «слуга» агрессивно реагировал на журналистов, которые сделали замечание его жене за парковку в запрещенном месте.

Источник: Интерфакс-Украина