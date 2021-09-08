Камельчук. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n159827-sluga-kamelchuk-namagavsya-vplyvaty-na-antykorsud-golova-vaks.html

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Юрій Камельчук, скандальний нардеп від партії «Слуга народу», пропонував Вищому антикорупційному суду (ВАКС) обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному в одній із кримінальних справ.

У ВАКС заявляють, що це вперше нардеп намагався впливати на суд депутатським зверненням. Про це розповіла очільниця суду Олена Танасевич в інтерв’ю для «Інтерфакс-Україна».

Як того вимагає закон, я негайно звернулася до Вищої ради правосуддя й до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя, — розповіла Танасевич.

Повідомляється, що інцидент трапився 11 серпня 2021 року. Тоді до ВАКС надійшло депутатське звернення нардепа Камельчука, адресоване голові ВАКС Танасевич із пропозицією «під час наступного обрання міри запобіжного заходу, розглянути питання щодо застосування до ОСОБА 1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосувати арешт майна та інших активів, які належать ОСОБА 1 ».

Нардеп Камельчук у депутатському зверненні просить повідомити його про результати розгляду цього звернення. Вища рада правосуддя вирішила звернутися з цього приводу до Верховної Ради стосовно вжиття заходів щодо недопущення нардепом Камельчуком дій, що можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів.

Камельчук — мажоритарник зі Львівської області. Він входить до складу комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Також очолює тимчасову слідчу комісію з питань збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юрій Камельчук пообіцяв записатися на курси управління гнівом після скандалу з журналістами програми «ЗупиниЛося». До цього «слуга» агресивно реагував на журналістів, які зробили зауваження його дружини через паркування в забороненому місці.

Джерело: Інтерфакс-Україна