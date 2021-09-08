В Европе поколения меняются быстрее, чем в Азии, утверждают антропологи

https://racurs.ua/n159826-v-evrope-pokoleniya-menyautsya-bystree-chem-v-azii-utverjdaut-antropologi.html

Ракурс

Ученые обнаружили, что на протяжении последних 40 тыс. лет европейцы обзаводились детьми в среднем раньше и успели сменить больше поколений, чем жители Азии и Америки. Такой вывод сделали на основе анализа ДНК.

Средний возраст родителей в момент появления у них детей, которые впоследствии тоже оставят потомство, определяет интервал между поколениями. Принято считать, что он тесно связан с биологическими особенностями вида и остается более или менее постоянным.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Communications, показано, что в течение тысяч лет интервал между поколениями остается различным у жителей Европы, Восточной Азии и Америки.

Миккель Шайруп и его коллеги из Орхусского университета в Дании использовали геномные данные образцов, датированных возрастом до 40 тыс. лет. Как практически у всех современных людей, их ДНК содержит следы скрещивания с неандертальцами. Однако в образцов из Азии неандертальские фрагменты в среднем на 12% длиннее, чем в Европе.

Ученые объясняют это рекомбинацией, то есть «перемешиванием» участков хромосом, которое происходит в процессе полового размножения. Чем больше рекомбинации, тем больше фрагментируется начальная последовательность. Поэтому авторы сделали вывод, что жители Азии и Америки становились родителями в среднем позже и сменили меньшее число поколений, чем в Европе.

На это указал и анализ мутаций, накопленных в родительской ДНК и переданных потомству. Их количество с возрастом растет, и вместе с данными неандертальских фрагментов эта информация показывает, что в течение последних 40 тыс. лет интервал между поколениями не оставался постоянным, изменяясь в пределах трех-пяти лет, а в Европе был на 10−20% короче, чем в Азии.

Интересно, что такой подход позволяет сравнить даже возраст матери и отца. Авторы показали, что для жителей Азии характерны союзы старшего мужчины с более юной женщиной, а вот в Европе наблюдается тенденция к бракам между ровесниками. Ученые считают, что эти различия у жителей разных континентов связаны с особенностями местного климата, культурного и технологического развития.

«Ракурс» сообщал, что ученые опровергли популярный исторический миф о скором вымирании коренного населения острова Пасхи в результате экологической катастрофы.

Источник: Nature Communications