Антропологи виявили, що в Європі покоління змінюються швидше, ніж в Азії

https://racurs.ua/ua/n159826-v-ievropi-pokolinnya-zminuutsya-shvydshe-nij-v-aziyi-stverdjuut-antropology.html

Ракурс

Науковці виявили, що упродовж останніх 40 тис. років європейці обзаводилися дітьми в середньому раніше і встигли змінити більше поколінь, ніж жителі Азії і Америки. Такий висновок зробили на основі аналізу ДНК.

Середній вік батьків у момент появи у них дітей, які згодом теж залишать потомство, визначає інтервал між поколіннями. Прийнято вважати, що він тісно пов’язаний з біологічними особливостями виду і залишається більш-менш постійним.

У новій статті, опублікованій в журналі Nature Communications, показано, що протягом тисяч років інтервал між поколіннями залишається різним у жителів Європи, Східної Азії та Америки.

Міккель Шайруп і його колеги з Орхуського університету в Данії використовували геномні дані зразків, датованих віком аж до 40 тис. років. Як практично у всіх сучасних людей, їх ДНК містить сліди схрещування з неандертальцями. Однак у зразків з Азії неандертальські фрагменти в середньому на 12% довші, ніж в Європі.

Вчені пояснюють це рекомбінацією, тобто «перемішуванням» ділянок хромосом, яке відбувається в процесі статевого розмноження. Що більші рекомбінації, тим більше фрагментується початкова послідовність. Тому автори зробили висновок, що жителі Азії і Америки ставали батьками в середньому пізніше і змінили менше число поколінь, ніж в Європі.

На це вказав й аналіз мутацій, накопичених в батьківської ДНК і переданих потомству. Їхня кількість з віком зростає, і разом з даними щодо неандертальських фрагментів ця інформація показує, що протягом останніх 40 тис. років інтервал між поколіннями не залишалася постійним, змінюючись в межах трьох-п'яти років, а в Європі був на 10−20% коротшим, ніж в Азії.

Цікаво, що такий підхід дозволяє порівняти навіть вік матері і батька. Автори продемонстрували, що для жителів Азії характерні союзи старшого чоловіка з більш юної жінкою, а ось в Європі спостерігається тенденція до шлюбів між ровесниками. Вчені вважають, що ці відмінності у жителів різних континентів пов’язані з особливостями місцевого клімату, культурного та технологічного розвитку.

«Ракурс» повідомляв, що вчені спростували популярний історичний міф про швидке вимирання корінного населення острова Пасхи в результаті екологічної катастрофи.

Джерело: Nature Communications