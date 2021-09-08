Рейтинг балакунів та мовчунів Ради

https://racurs.ua/ua/n159831-reytyng-balakuniv-ta-movchuniv-rady-infografika.html

Ракурс

Рейтинг балакунів та мовчунів Верховної Ради склав рух «Чесно». Найбільш обговорюванішим у парламенті став закон про ринок землі — під час його розгляду деякі виступи депутатів тривали по годині. Йдеться, зокрема, про нардепів від проросійської фракції ОПЗЖ — Нестора Шуфрича та Олександра Колтуновича.

Окрім них, відзначився нардеп з «Батьківщини» Вадим Івченко. Шуфрич, Колтунович та Івченко «говорили» більше за спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Водночас інші нардепи, наприклад, представники ОПЗЖ Сергій та Юлія Льовочкіні, Тарас Козак і Вадим Столар, демонстрували суцільну мовчанку впродовж двох років роботи Ради.

Скандальний екс-«слуга» Олександр Юрченко виступав лише один раз.

Перше місце за часом виступів у Раді дев’ятого скликання обіймає голова комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич (723 виступи), його виступи загалом зайняли майже 16 год, це навіть більше, ніж у віце-спікера парламенту, пише «Чесно».

Найбільшу кількість виступів за два роки роботи у Раді мають Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук (вони ведуть та модерують засідання парламенту) — 1365 та 844 відповідно.

Також за два роки 35 нардепів жодного разу не виступили ані з трибуни, ані з місця. В абсолютних показниках найбільше мовчунів у фракції «Слуга народу», а за відсотками найбільше мовчунів — 25% - серед позафракційних та у фракції ОПЗЖ — 18%.