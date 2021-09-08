Зеленський ввів нові персональні санкції, виправивши помилки. Фото: kirovograd.net

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Володимир Зеленський, президент України, затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про нові санкції щодо громадян Росії.

Російський підполковник Іван Кузнецов на три роки внесений до «чорного» списку. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Кузнєцов є співробітником Збройних сил Росії, який брав участь в бойових діях на території Сирійської Арабської Республіки. У попередньому рішенні Ради нацбезпеки була відсутня інформація про те, що Кузнецов є громадянином Російської Федерації.

Щодо підполковника вводяться такі заходи, як обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталу за межі України, блокування активів та інші обмеження.

Також Зеленський запровадив санкції проти Ольги Калініної, яка причетна до організації виборів в окупованому Росією Криму.

Новий указ містить уточнену інформацію про Калініну, оскільки у 2018 році замість неї під санкціями помилково опинилась її тезка — працівниця Київського національного університету імені Шевченка Ольга Калініна. Як повідомляли ЗМІ, її банківські рахунки двічі блокувалися через повний збіг з іменем кримчанки.

Раніше Зеленський ввів санкції проти «Ростелекома» та інших російських компаній. У цьому ж указі йшлося про блокування доступу до двох ресурсів, які пов’язані з ватажком самопроголошеної ДНР Денисом Пушиліним.