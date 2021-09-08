Третя доза аморальна і продовжує пандемію - ВООЗ засудила багаті країни

https://racurs.ua/ua/n159828-tretya-doza-amoralna-i-prodovjuie-pandemiu-vooz-zasudyla-bagati-krayiny.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) засудила багаті країни за створення великих запасів вакцини від коронавірусу, а також ліків і засобів захисту. ВООЗ вважає, що провал чесного розподілу препаратів імунопрофілактики «підживлює" спалахи коронавірусної інфекції COVID-19 по всьому світу.

Це не просто нечесно, не просто аморально, це продовжує пандемію, і в результаті люди продовжують помирати, — цитує експерта ВООЗ Марію Ван Керкхове видання CNBC.

В організації стурбовані глобальною нерівністю щодо вакцинації. Поки в бідних країнах процес імунізації від коронавірусу перебуває на вимушеній паузі, деякі багаті країни вже вакцинували більшу частину свого населення і нещодавно почали надавати охочим третю, додаткову дозу вакцини.

Раніше ВООЗ закликала розвинені країни призупинити проведення «бустерних» третіх щеплень принаймні на два місяці та направити надлишки вакцини бідним країнам. Організація позначила дедлайн — до грудня 2021 року в усьому світі має бути вакциновано 40% населення.

Нагадаємо, у США повну імунізацію пройшли вже 53% населення. В Євросоюзі повністю вакциновано 57% населення. Натомість в Африці повністю вакциновано всього 3% населення.

Джерело: CNBC