Третья доза - аморальная и продолжает пандемию, заявили в ВОЗ

https://racurs.ua/n159828-tretya-doza-amoralnaya-i-prodoljaet-pandemiu-zayavili-v-voz.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила богатые страны за создание больших запасов вакцины от коронавируса, а также лекарств и средств защиты. ВОЗ считает, что провал честного распределения препаратов иммунопрофилактики «подпитывает» вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру.

Это не просто нечестно, не просто аморально, это продолжает пандемию, и в результате люди продолжают умирать, — цитирует эксперта ВОЗ Марию Ван Керкхове издание CNBC.

В организации обеспокоены глобальным неравенством по вакцинации. Пока в бедных странах процесс иммунизации от коронавируса находится на вынужденной паузе, некоторые богатые страны уже вакцинировали большую часть своего населения и недавно начали предоставлять желающим третью, дополнительную дозу вакцины.

Ранее ВОЗ призвала развитые страны приостановить введение «бустерных» третьих доз по крайней мере на два месяца и направить излишки вакцины бедным странам. Организация обозначила дедлайн — до декабря 2021 года во всем мире должно быть вакцинировано 40% населения.

Напомним, в США полную иммунизацию прошли уже 53% населения. В Евросоюзе полностью вакцинированы 57% населения. В свою очередь, в Африке полностью вакцинированы всего 3% населения.

Источник: CNBC