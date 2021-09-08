Зеленский ввел новые персональные санкции, исправив ошибки. Фото: kirovograd.net

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Владимир Зеленский, президент Украины, утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении граждан России.

Российский подполковник Иван Кузнецов на три года внесен в «черный» список. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Кузнецов является сотрудником Вооруженных сил России, который участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. В предыдущем решении Совета нацбезопасности отсутствовала информация о том, что Кузнецов является гражданином Российской Федерации.

В отношении подполковника вводятся такие меры, как ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, блокировка активов и другие ограничения.

Также Зеленский ввел санкции против Ольги Калининой, которая причастна к организации выборов в оккупированном Россией Крыму.

Новый указ содержит уточненную информацию о Калининой, поскольку в 2018 году вместо нее под санкциями ошибочно оказалась ее тезка — работница Киевского национального университета имени Шевченко Ольга Калинина. Как сообщали СМИ, ее банковские счета дважды блокировались из-за полного совпадения с именем крымчанки.

Ранее Зеленский ввел санкции против «Ростелекома» и других российских компаний. В этом же указе говорилось о блокировке доступа к двум ресурсам, которые связаны с главарём самопровозглашённой ДНР Денисом Пушилиным.