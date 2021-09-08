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Ракурс
Санкции против РФ за Крым и Донбасс продлили послы ЕС

Санкции против РФ за Крым и Донбасс продлили послы ЕС

8 сен 2021, 12:06
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Санкции против России за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса продлили послы Европейского Союза — дипломаты дали «зеленый свет» для пролонгации визовых запретов и замораживания активов еще на полгода для 177 человек и 48 российских компаний, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Решение еще должно быть формально утверждено Советом ЕС, а также обнародовано в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу. Об этом написал в Твиттер корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Эти санкции впервые были наложены семь лет назад. В список, утвержденный Брюсселем в 2014 году, входят:

  • так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов,

  • представители оккупационной администрации украинского полуострова и Севастополя,

  • лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин,

  • экс-нардеп Олег Царев.


Санкции также наложены на компании: порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемую «народную милицию Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач», Российский национальный коммерческий банк.

Напомним, ранее ЕС продлил эти санкции 12 марта. Срок действия истекает 15 сентября.

Источник: Ракурс


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