Санкции против РФ за Крым и Донбасс продлили послы ЕС

https://racurs.ua/n159833-sankcii-protiv-rf-za-krym-i-donbass-prodlili-posly-es.html

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Санкции против России за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса продлили послы Европейского Союза — дипломаты дали «зеленый свет» для пролонгации визовых запретов и замораживания активов еще на полгода для 177 человек и 48 российских компаний, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Решение еще должно быть формально утверждено Советом ЕС, а также обнародовано в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу. Об этом написал в Твиттер корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Эти санкции впервые были наложены семь лет назад. В список, утвержденный Брюсселем в 2014 году, входят:

так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов,

представители оккупационной администрации украинского полуострова и Севастополя,

лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин,

экс-нардеп Олег Царев.



Санкции также наложены на компании: порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемую «народную милицию Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач», Российский национальный коммерческий банк.

Напомним, ранее ЕС продлил эти санкции 12 марта. Срок действия истекает 15 сентября.