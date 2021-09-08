Незавершене будівництво – в Раді вирішили захистити права інвесторів. Фото: blokbud.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n159836-nezavershene-budivnyctvo-v-radi-vyrishyly-zahystyty-prava-investoriv.html

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Верховна Рада ухвалила за основу проект закону № 5091 «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому».

Законопроект підтримали 322 депутати. Він унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво. Про це повідомили прес-службі Ради.

За словами авторів документу, чинне законодавче регулювання відносин у сфері залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво нерухомості має низку прогалин.

Документ покликаний запобігти утворенню довгобудів. Забудовник матиме певну частку, яку він зможе продавати після того, коли будинок буде збудований. Це має захистити інвесторів у разі виникнення фінансових проблем у забудовника.

Після ухвалення законопроекту продавати житло можна буде лише після того, як кожна квартира буде зареєстрована у відповідному реєстрі Міністерства юстиції. Автори закону стверджують, що він «має поставити крапку» у справах нечесних забудовників.

Документ також пропонує вдосконалити процедуру продажу майбутніх об'єктів нерухомості через фонди фінансування будівництва і ряд питань щодо забезпечення енергоефективності будівель.