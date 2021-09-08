Рада закликала світ не визнавати вибори в Держдуму РФ через окупацію України

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Верховна Рада 8 вересня ухвалила постанову про звернення до міжнародного співтовариства щодо невизнання виборів до Держдуми РФ.

Нагадаємо, що з 17 до 19 вересня відбудуться нелегітимні вибори в РФ, оскільки їх проведуть і в окупованому Криму та Севастополі. Також Росія активно залучає до участі у виборах жителів окупованої частини Донбасу, які отримали російські паспорти.

Це пряме порушення міжнародного права, тому Верховна Рада вирішила відстояти права українців, які живуть на окупованих територіях, та звернутися до Радбезу та Генасамблеії ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, Європарламенту, парламентів та урядів держав-членів ООН щодо невизнання виборів до Держдуми РФ та її подальших рішень.

За рішення про звернення в українському парламенті знайшлося 318 голосів.

Рада у зверненні визнала, що намір росіян незаконно провести 19 вересня 2021 року вибори у Державну думу РФ в окупованому Криму і залучення до цього громадян України з окупованих територій Донбасу, яким примусово видали російські паспорти, є порушенням Конституції та міжнародного законодавства.

Нардепи схвалили Звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій, урядів та парламентів. Вони закликали застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти органи влади та окупаційну адміністрацію Росії від проведення виборів у Державну думу на тимчасово окупованій території України і не визнати легітимність виборів у парламент РФ.

8 вересня відбудеться в Раді й позачергове пленарне засідання, на якому розглянуть проект постанови «Про звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)».

Раніше МЗС України попереджало, що голосування в окупованому Криму вдарить по легітимності всіх виборів у Держдуму РФ.