Обострение на Донбассе. Фото: armyinform.com.ua

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Агрессия России на Донбассе растет в геометрической прогрессии, заявил руководитель украинской стороны Совместного центру по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Апполонов.

Украина постоянно направляет ноты обеспокоенности в ОБСЕ и придерживается обусловленных договоренностей на Донбассе. Об этом Апполонов рассказал в комментарии телеканалу «Дом».

За двое суток, 11 и 12 сентября, четверо военнослужащих погибли, 15 были ранены. Всего за два дня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 47 обстрелов.

По моему мнению, это обусловлено началом активной фазы стратегических учений «Запад-2021» и началом проведения выборов в Госдуму России с привлечением гражданского населения, которое получило паспорта Российской Федерации, и которое проживает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, — сказал руководитель украинской стороны СЦКК.



Также Апполонов считает, что страна-агрессор хочет показать мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны. Он сообщил, что в течение последних двух суток украинская сторона направила 109 нот по факту нарушения режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 сентября, в результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. В целом 13 сентября были зафиксированы 12 нарушений боевиками достигнутых договоренностей о прекращении огня.