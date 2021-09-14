На Донбассе погиб украинский военный, фото: «Мілітарний портал»

https://racurs.ua/n160101-obstrely-na-donbasse-pogib-ukrainskiy-voennyy.html

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Война в Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

За прошедшие сутки, 13 сентября, в результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что в целом 13 сентября были зафиксированы 12 нарушений боевиками достигнутых договоренностей о прекращении огня:

вблизи Зайцевого российско-террористические войска обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Верхнеторецкого оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм;

в направлении Нью-Йорка вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм;

в районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских военных из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку от Катериновки российские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы позиций украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Причепиловки оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм;

в направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь, — отмечается в сообщении.

Сегодня, 14 сентября, по состоянию на 7.00, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.