На Донбасі загинув український військовий, фото: «Мілітарний портал»

https://racurs.ua/ua/n160101-obstrily-na-donbasi-zagynuv-ukrayinskyy-viyskovyy.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

Минулої доби, 13 вересня, в результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що загалом 13 вересня було зафіксовано 12 порушень бойовиками досягнутих домовленостей про припинення вогню:

поблизу Зайцевого російсько-терористичні війська обстріляли позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Верхньоторецького окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм;

в напрямку Нью-Йорка збройні формування РФ здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм;

в районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військових з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Катеринівки російські найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю;

поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли позицій українських військових із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Причепилівки окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм;

в напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.

Сьогодні, 14 вересня, станом на 7.00, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.