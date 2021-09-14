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На Донбасі загинув український військовий, фото: «Мілітарний портал»
Обстріли на Донбасі — загинув український військовийhttps://racurs.ua/ua/n160101-obstrily-na-donbasi-zagynuv-ukrayinskyy-viyskovyy.htmlРакурс
Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.
Минулої доби, 13 вересня, в результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що загалом 13 вересня було зафіксовано 12 порушень бойовиками досягнутих домовленостей про припинення вогню:
- поблизу Зайцевого російсько-терористичні війська обстріляли позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Верхньоторецького окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм;
- в напрямку Нью-Йорка збройні формування РФ здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм;
- в районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військових з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Катеринівки російські найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю;
- поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли позицій українських військових із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Причепилівки окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм;
- в напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.
Сьогодні, 14 вересня, станом на 7.00, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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