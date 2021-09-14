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Ракурс
На Донбасі загинув український військовий, фото: «Мілітарний портал»

Обстріли на Донбасі — загинув український військовий

14 вер 2021, 08:48
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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

Минулої доби, 13 вересня, в результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що загалом 13 вересня було зафіксовано 12 порушень бойовиками досягнутих домовленостей про припинення вогню:


  • поблизу Зайцевого російсько-терористичні війська обстріляли позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Верхньоторецького окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм;
  • в напрямку Нью-Йорка збройні формування РФ здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм;
  • в районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військових з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Катеринівки російські найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю;
  • поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли позицій українських військових із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Причепилівки окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм;
  • в напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.

Сьогодні, 14 вересня, станом на 7.00, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Джерело: Ракурс


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