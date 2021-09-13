На Донбасі загинув боєць «глибокої розвідки» ЗСУ. Фото: Главком

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських воїнів. 11 вересня внаслідок ворожого обстрілу загинув один український військовий. Він виконував бойове завдання.

Загиблим виявився розвідник глибинної розвідки 74 орб Денис Герман. Про це повідомили в Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Герман народився 29 вересня 1989 року у Запоріжжі. Навчався у загальноосвітній школі № 91, здобув вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Український герой в кінці вересня мав святкувати свій 32-й день народження.

Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 10 разів порушували режим припинення вогню. Один український військовий загинув, троє отримали поранення, повідомили в прес-службі ООС.

Поблизу Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. У районі населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям. Йдеться про воїна 503-го батальйону морської піхоти Артура Голуба. Відомо, що військовий загинув в результаті влучання протитанковою керованою ракетою у вантажівку, за кермом якої він перебував.