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Ракурс
На Донбасі загинув 27-річний військовий Артур Голуб, фото: 503-й Окремий батальйон морської піхоти

Військовий із Житомирщини загинув внаслідок влучання ракети у вантажівку (ФОТО)

12 вер 2021, 21:30
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На Донбасі в результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілу сьогодні, 12 вересня, загинув 27-річний матрос Артур Голуб.

Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук 503-го Окремого батальйону морської піхоти.

Зазначається, що військовий загинув в результаті влучання протитанковою керованою ракетою у вантажівку, за кермом якої він перебував.

Голуб родом із села Малин Житомирської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Вчився в Національному університеті біоресурсів. Пішов захищати Батьківщину, — зазначив Цаплієнко.

За словами журналіста, Голуб загинув біля села Верхньоторецьке.

На Донбасі загинув 27-річний військовий Артур Голуб, фото: Андрій Цаплієнко

На Донбасі загинув 27-річний військовий Артур Голуб, фото: Андрій Цаплієнко

На Донбасі загинув 27-річний військовий Артур Голуб, фото: 503-й Окремий батальйон морської піхоти

На Донбасі загинув 27-річний військовий Артур Голуб, фото: 503-й Окремий батальйон морської піхоти

На Донбасі загинув 27-річний військовий Артур Голуб, фото: 503-й Окремий батальйон морської піхоти


На Донбасі загинув 27-річний військовий Артур Голуб, фото: 503-й Окремий батальйон морської піхоти

Нагадаємо, сьогодні російсько-терористичні війська тричі порушували досягнуті домовленості про припинення вогню.

Джерело: Ракурс


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