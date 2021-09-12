Український військовий загинув на Донбасі

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: «Укрінформ»
Український військовий загинув на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n160037-ukrayinskyy-viyskovyy-zagynuv-na-donbasi.htmlРакурс
На Донбасі сьогодні, 12 вересня, російсько-терористичні війська тричі обстріляли позиції українських військових.
В результаті одного з обстрілів несумісні з життям поранення отримав український військовий. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Станом на 17.00 12 вересня були зафіксовані такі порушення бойовиками домовленостей про припинення вогню:
- у напрямку Невельського російсько-терористичні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї;
- в районі Верхнєторецького окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс;
- поблизу Нью-Йорка терористи обстріляли позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів.
На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, вчора, 11 вересня, в результаті здійснених бойовиками обстрілів загинули двоє українських військових.
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