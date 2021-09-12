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Ракурс
Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових, фото: «Укрінформ»

Український військовий загинув на Донбасі

12 вер 2021, 18:42
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На Донбасі сьогодні, 12 вересня, російсько-терористичні війська тричі обстріляли позиції українських військових.

В результаті одного з обстрілів несумісні з життям поранення отримав український військовий. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Станом на 17.00 12 вересня були зафіксовані такі порушення бойовиками домовленостей про припинення вогню:


  • у напрямку Невельського російсько-терористичні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї;
  • в районі Верхнєторецького окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс;
  • поблизу Нью-Йорка терористи обстріляли позиції українських військових із автоматичних станкових гранатометів.

На обстріли ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 11 вересня, в результаті здійснених бойовиками обстрілів загинули двоє українських військових.

Джерело: Ракурс


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