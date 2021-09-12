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На Закарпатті з’явилися патрульні на електросамокатах, фото: патрульна поліція Закарпатської області

Перші в України патрульні на електросамокатах з’явилися на Закарпатті (ФОТО)

12 вер 2021, 17:59
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Перший в України патруль на електросамокатах запустили на Закарпатті.

На перше патрулювання екіпаж на електросамокатах вирушив вчора, 11 вересня. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпатської області.

Зазначається, що патрулювання на електросамокатах здійснюватиметься лише у світлу пору доби, а поліцейські обов’язково будуть у повному спорядженні.

Завдання патрульних перш за все превентивне, адже вони пояснюватимуть, як правильно потрібно поводитися на такому виді транспорту. Окрім того, інспектори зможуть оперативніше реагувати на виклики, — зазначають у поліції.

Речник Патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського зазначив, що самокати подарували патрульним Ужгорода із сервісу прокату електросамокатів в межах благодійної допомоги, повідомляє агентство «Укрінформ».

На Закарпатті з’явилися патрульні на електросамокатах, фото: патрульна поліція Закарпатської області


Нагадаємо, восени минулого року на сервісі Prozorro Нацполіція зареєструвала тендер із закупівлі електротранспорту, зокрема електросамокатів та гіробордів, «для потреб оборони».

Джерело: прес-служба патрульної поліції Закарпатської області, «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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