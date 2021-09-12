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Ракурс
На Закарпатье появились патрульные на электросамокатах, фото: патрульная полиция Закарпатской области

Первые в Украине патрульные на электросамокатах появились на Закарпатье (ФОТО)

12 сен 2021, 17:59
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Первый в Украине патруль на электросамокатах запустили на Закарпатье.

На первое патрулирования экипаж на электросамокатах отправился вчера, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Закарпатской области.

Отмечается, что патрулирование на электросамокатах осуществляться только в светлое время суток, а полицейские обязательно будут в полном снаряжении.

Задача патрульных прежде всего превентивное, ведь они будут объяснять, как правильно нужно вести себя на таком виде транспорта. Кроме того, инспекторы смогут оперативно реагировать на вызовы, — отмечают в полиции.

Представитель патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского отметил, что самокаты подарили патрульным Ужгорода с сервиса проката электросамокатов в рамках благотворительной помощи, сообщает агентство «Укринформ».

На Закарпатье появились патрульные на электросамокатах, фото: патрульная полиция Закарпатской области


Напомним, осенью прошлого года на сервисе Prozorro Нацполиция зарегистрировала тендер по закупке электротранспорта, в частности электросамокатов и гиробордов, «для нужд обороны».

Источник: пресс-служба патрульной полиции Закарпатской области, «Укринформ»

Источник: Ракурс


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