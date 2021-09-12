На Закарпатье появились патрульные на электросамокатах, фото: патрульная полиция Закарпатской области

https://racurs.ua/n160036-pervye-v-ukraine-patrulnye-na-elektrosamokatah-poyavilis-na-zakarpate-foto.html

Ракурс

Первый в Украине патруль на электросамокатах запустили на Закарпатье.

На первое патрулирования экипаж на электросамокатах отправился вчера, 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Закарпатской области.

Отмечается, что патрулирование на электросамокатах осуществляться только в светлое время суток, а полицейские обязательно будут в полном снаряжении.

Задача патрульных прежде всего превентивное, ведь они будут объяснять, как правильно нужно вести себя на таком виде транспорта. Кроме того, инспекторы смогут оперативно реагировать на вызовы, — отмечают в полиции.

Представитель патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского отметил, что самокаты подарили патрульным Ужгорода с сервиса проката электросамокатов в рамках благотворительной помощи, сообщает агентство «Укринформ».

Напомним, осенью прошлого года на сервисе Prozorro Нацполиция зарегистрировала тендер по закупке электротранспорта, в частности электросамокатов и гиробордов, «для нужд обороны».

Источник: пресс-служба патрульной полиции Закарпатской области, «Укринформ»