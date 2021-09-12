Названо ім’я військового, який загинув на Донбасі

Боєць з Кіровоградщини загинув на сході України, фото: «Главком»

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

Під час виконання бойового завдання отримав важке осколкове поранення, яке раптово обірвало його життя, військовий із Кіровоградщини старший сержант Олексій Куленко. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова Кіровоградської облдержадміністрації ОДА Марія Чорна.

Олексій був родом із Новоархангельщини. У рідному селі Покотилово в чоловіка залишились батько і троє діток, — зазначила Чорна. — Його родина зараз переживає страшні часи. І вся область тужить разом із нею.

Голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга у своєму Telegram-каналі зазначив, що в результаті здійсненого вчора, 11 вересня, обстрілу також було поранено ще двох військових з Кіровоградщини.

Погані новини з фронту. Під час учорашніх обстрілів загинув один військовий із Кіровоградщини, ще двоє наших хлопців отримали важкі поранення, — зазначив Шульга.

Нагадаємо, вчора, 11 вересня, на Донбасі загинули двоє українських військових.